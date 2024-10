Nach Formel-1-Aus: Neue Job-Aussicht für Ricciardo

Für Daniel Ricciardo geht es in der Formel 1 nicht weiter. Der Australier muss sein Cockpit noch vor dem Ende der Saison räumen. Nach dem Formel-1-Aus erhält er nun aber bereits ein neues Angebot.

Daniel Ricciardo, der charismatische australische Rennfahrer, hat nach dem abrupten Ende seiner Formel-1-Karriere bereits ein neues Job-Angebot auf dem Tisch. Die Supercars Championship, eine populäre Tourenwagen-Serie in Australien und Neuseeland, hat öffentlich ihr Interesse an Ricciardo bekundet. Shane Howard, der Chef der Serie, zeigte sich begeistert von der Möglichkeit, Ricciardo in einem der leistungsstarken V8 Supercars zu sehen.