Formel-1-Experte will Deutschland-Rückkehr

In der Saison 2020 fand mit dem Eifel-GP am Nürburgring das bisher letzte Formel-1-Rennen in Deutschland statt. Für den Skysports-Experten und ehemaligen Formel-1-Fahrer Karun Chandhok ein Umstand, der sich ändern sollte.