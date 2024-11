Formel 1: Heftiger Crash! Mit 50 G in die Wand

Franco Colapinto knallt beim Qualifying in Las Vegas mit über 50 G gegen die Wand - bleibt aber zum Glück weitestgehend unverletzt. Ein Einsatz beim Rennen steht nach seinem Horror-Crash allerdings aus gleich mehreren Gründen infrage.

Im Rahmen des Qualifyings beim Großen Preis von Las Vegas sorgte ein heftiger Crash von Williams-Pilot Franco Colapinto für Schreck-Szenen. Anders als sein Bolide blieb der Argentinier zum Glück weitestgehend unversehrt. Sein Einsatz beim Rennen am Sonntagmorgen ist trotzdem fraglich.

Der 21-Jährige hatte in Q2 bei knapp 200 km/h eine Kurve zu eng genommen, war dabei zunächst mit seinem linken Vorderrad angeeckt und wurde als Folge davon mit hohem Tempo nach rechts gegen die Wand geschleudert. Sogar die Betonwand war im Anschluss demoliert.

Der Williams-Bolide wurde durch den Aufprall von über 50 G (dem 50-fachen der Erdanziehung) übel zugerichtet. Deswegen ist derzeit noch unklar, ob Colapinto rechtzeitig bis zum Rennen am Sonntagmorgen (im SPORT1-Liveticker) ein funktionsfähiges Auto zur Verfügung hat.

Williams müsste dazu ausreichend Ersatzteile zur Verfügung haben, was angesichts von einer Reihe an Unfällen in letzter Zeit zweifelhaft ist.