Formel 1: Doppel-Überraschung in Las Vegas

Überraschung in Las Vegas: In den Top 3 des Qualifyings gibt es gleich zwei große Überraschungen, Alpine und Mercedes jubeln.

Überraschung in Las Vegas: In den Top 3 des Qualifyings gibt es gleich zwei große Überraschungen, Alpine und Mercedes jubeln.

Verstappen könnte mit dem Quali-Ergebnis trotzdem zufrieden sein, da er immerhin vor seinem WM-Rivalen Lando Norris landete, der nur sechster wurde. Sollte der Niederländer auch beim Rennen am Sonntag vor dem McLaren-Piloten landen, würde er sich erneut zum Weltmeister krönen

Norris muss aber mindestens drei WM-Punkte auf Verstappen gut machen, um vor den abschließenden Rennen in Katar (1. Dezember) und Abu Dhabi (8. Dezember) zumindest noch theoretische Chancen auf den Titel zu haben. Sein Rückstand auf den Weltmeister beträgt derzeit 62 Punkte.

Heftiger Colapinto-Crash - Peréz erneut enttäuschend

Wegen eines schweren Unfalls von Williams-Pilot Franco Colapinto musste das Qualifying zwischenzeitlich für knapp 15 Minuten unterbrochen werden. Der Argentinier war mit Voll-Speed in die Wand gekracht.

Verstappens Red-Bull-Kollege Sergio Peréz enttäuschte beim Qualifying in Las Vegas erneut und schied bereits in Q1 aus. Beim Rennen am Sonntag startet der Mexikaner von Position 16.