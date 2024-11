Formel-1-Horror jährt sich: Wie Grosjean der Feuerhölle entkam

Heute vor vier Jahren ereignete sich einer der schwersten Unfälle der letzten Jahre in der Formel 1. Roman Grosjean steckte 27 Sekunden in seinem brennenden Auto fest – und konnte sich selbst retten.

Grosjean 27 Sekunden in den Flammen

Das Unglück hatte sich schon kurz nach dem Start des Rennens in Bahrain ereignet: Der Haas von Romain Grosjean war nach einer Berührung mit dem AlphaTauri von Daniil Kvyat in die Begrenzung gecrasht.

Das Auto wurde dabei in zwei Teile gerissen und ging sofort in Flammen auf. Der vordere Teil des Boliden durchschlug die Leitplanke. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Feuer-Crash: Darum saß Grosjean im Auto fest

Trotz Horror-Crash „friedlich und relaxt“

„Dann musste ich feststellen, dass mein Fuß feststeckte. Ich musste also wieder zurück, um, so fest es ging, meinen Fuß herauszuziehen. Da ist mein Schuh steckengeblieben. So konnte ich mich am Ende befreien.“ Dabei verbrannte er sich die Oberseite der Hände, die Innenseiten blieben verschont.