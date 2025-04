"Haben die Eltern angerufen?": Ralf Schumacher perplex

„Haben da die Eltern angerufen?“ Ein kurzzeitig irritiert klingender Ralf Schumacher sprach nach dem Großen Preis bei Japan bei Sky das aus, was wohl viele Formel-1-Fans dachten, als das Ergebnis der Wahl zum Fahrer des Tages verkündet wurde.

Denn diese Ehre wurde weder dem in Suzuka in die Punkteränge fahrenden Oliver Bearman (10.) im unterlegenen Haas noch dem als Rookie sehr überzeugenden Mercedes-Piloten Kimi Antonelli (6.) zuteil, die unter anderem Schumacher auf seinem Zettel vorne sah.

Die Auszeichnung ging stattdessen an einen Red-Bull-Fahrer - aber wer jetzt denkt, Rennsieger Max Verstappen ist sicher auch eine gute Wahl, da er sich immerhin gegen die dominanten McLaren behauptete und dafür auch von seinem Team mit Lobeshymnen überschüttet wurde , sieht sich erneut getäuscht.

Der viermalige Weltmeister wurde auch nicht zum Fahrer des Tages gewählt, sondern sein Teamkollege Yuki Tsunoda (23,7 Prozent der Stimmen), der mit dem gleichen Auto auf dem 12. Platz gelandet war - also meilenweit hinter Verstappen, der bei der Abstimmung übrigens Platz zwei belegte (19,7 Prozent).

Formel 1: Red Bull sieht „solides Rennen“ von Tsunoda

So fiel auch das Fazit von Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko aus, der berechtigterweise darauf hinwies, dass Überholmanöver in Suzuka schwierig seien. Daher sei Tsunoda ein „solides Rennen gefahren“ - doch sollte „solide“ reichen, um zum Fahrer des Tages gewählt zu werden?

Tsunoda selbst rang sich nach seinem ersten Rennen für Red Bull ein Lächeln ab, ganz zufrieden war der Japaner aber nicht: „Ich bin happy mit dem Rennen heute in Bezug auf meine Performance. Das Ergebnis ist natürlich nicht so toll beim Heimrennen, ich wollte ja in die Punkte fahren.“