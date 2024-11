Formel 1: Kein Verständnis! Klartext nach Entgleisung gegen Schumacher

Die homophoben Aussagen von Antonio Pérez Garibay in Richtung von Ralf Schumacher schlugen Wellen und sorgten für viel Empörung. Auch Sergio Pérez nahm die Äußerungen seines Vaters gegenüber Ralf Schumacher wahr und sah sich nun gegenüber Sky Sports in der Position, dazu Stellung zu nehmen.

Dabei zeigte er für die Aussagen, die der Vater tätigte, keinerlei Verständnis. Weder mit der Äußerung: „Ich weiß nicht, ob er in Checo verliebt war“, noch mit der darauf folgenden Ausführung seines Vaters, man würde nicht wissen „ob er ein Journalist ist, ob er eine Frau oder ein Mann ist.“

Doch damit war die Kritik am eigenen Vater noch nicht beendet. Pérez Garibay habe „in dieser Hinsicht einen Fehler gemacht.“ Für Pérez Junior steht fest: „Ich teile keine seiner Ansichten.“ Dennoch könne er seinem Vater nicht vorschreiben, was dieser zu sagen hat, sondern lediglich „kontrollieren, was ich sage“.