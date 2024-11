Geschmacklose Attacke auf Schumacher

In einem Podcast schießt der Vater von Formel-1-Pilot Sergio Pérez gegen Ralf Schumacher. Dabei spielt Pérez Senior auch auf die sexuelle Neigung des Ex-Piloten an.

Böse Entgleisung und Anschuldigung von Sergio Pérez‘ Vater Antonio Pérez Garibay in Richtung von Ralf Schumacher - mit klar homophober Tendenz.

Pérez schießt gegen Schumacher

„Es gibt da einen Fahrer, der in der Formel 1 war, und der nun Journalist ist, der erst behauptet hat, dass Checo schon bei Red Bull raus ist, und in den folgenden Wochen hat er sich dann geoutet“, spielte Papa Pérez auf Ralf Schumacher an, ohne allerdings dessen Namen zu nennen.