Unerwartete Chance für Mick Schumacher?

Nun also doch: Die Formel 1 vollzieht eine Kehrtwende und öffnet sich für den Einstieg eines elften Teams. Cadillac könnte ab der Saison 2026 dabei sein , eine grundsätzliche Einigung ist bereits festgezurrt.

Sollte das Vorhaben dann auch tatsächlich auch in die Tat umgesetzt werden, gäbe es bald also zwei Fahrersitze mehr in der Königsklasse. Eine neue Chance für Mick Schumacher?