Formel 1: Endgültiges F1-Aus für Mick Schumacher? Wolff lässt aufhorchen

Mercedes-Chef Toto Wolff deutet eine Rückkehr von Valtteri Bottas zu den Silberpfeilen an. Diese Entscheidung könnte auch weitreichende Folgen für Mick Schumacher haben.

Die schlechten Nachrichten scheinen aktuell für Mick Schumacher nicht abzureißen. Nachdem endgültig feststeht, dass Schumacher keines der begehrten Cockpits für die kommende Formel-1-Saison bekommt, könnte dem 25-Jährigen nun das Aus in der Formel 1 drohen.

Denn Schumacher könnte nun auch seinen Platz als Ersatzfahrer bei Mercedes verlieren. Im Cockpit könnte in der kommenden Saison Routinier Valtteri Bottas sitzen, wie Teamchef Toto Wolff am Rande des Grand Prix in Las Vegas andeutete.