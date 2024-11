Formel 1: "Unfaire Regel" spaltet Fahrerlager

Beim Großen Preis von Brasilien profitiert Rennsieger Max Verstappen von einem „Gratis“-Reifenwechsel während der Roten Flagge. Im Nachgang wird scharfe Kritik an der Regel laut.

Das Rennen in Sao Paulo war von Anfang an vom Regen geprägt und ab etwa der Hälfte setzte eine Schauerfront ein. Kurz zuvor ließ Verstappens ärgster WM-Kontrahent Lando Norris (McLaren) seine Reifen wechseln, fiel bis auf P7 zurück und der Red-Bull-Pilot sprang in die Führungsgruppe.