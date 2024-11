Formel 1: Verstappen mit Problemen! Hamilton überrascht

In den ersten Trainings von Las Vegas wirkt Max Verstappen noch nicht wie einer, der schon am Sonntag seinen nächsten WM-Titel holt. Dafür trumpft Ex-Weltmeister Hamilton auf.

Lewis Hamilton grüßt in der Formel 1 endlich mal wieder von ganz oben, Lando Norris kann das Tempo mitgehen - Max Verstappen dagegen kämpft mit seinem Red Bull: Zum Auftakt in Las Vegas hat sich der Niederländer noch nicht in weltmeisterlicher Form präsentiert.