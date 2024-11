Onkel Ralf fällt bitteres Urteil über Schumacher!

Ralf Schumacher glaubt nicht mehr daran, dass sein Neffe eine Chance auf ein Comeback in der Königsklasse erhält.

Der Traditionsrennstall Sauber, der ab der Saison 2026 als Audi-Werksteam an den Start geht, hatte sich am Mittwoch gegen eine Verpflichtung von Schumacher für die kommende Saison entschieden und stattdessen den jungen Brasilianer Gabriel Bortoleto (20) verpflichtet.

Letzte Chance für Schumacher dahin

Damit zerschlug sich für Schumacher die letzte realistische Option für ein Comeback in der Königsklasse. „Er ist bestimmt enttäuscht, kann aber mit der Entscheidung umgehen“, sagte Ralf Schumacher.

Mick Schumacher hatte 2021 und 2022 in der Formel 1 43 Rennen mit mäßigem Erfolg für Haas bestritten, danach war er unter anderem als Testfahrer für Mercedes in der Königsklasse aktiv und fuhr in der Langstrecken-WM WEC für Alpine.