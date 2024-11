Nächste Fahrer-Entscheidung in der Formel 1 gefallen!

SPORT1 06.11.2024 • 09:52 Uhr Eine der letzten großen Fahrer-Fragen in der Formel 1 ist beantwortet. Sauber gibt das Aus seiner Stammpiloten bekannt - und verrät auch, wer in Zukunft an der Seite von Nico Hülkenberg fährt. Für Mick Schumacher sind das schlechte Nachrichten.

Die nächste Fahrerentscheidung in der Formel 1 ist fix! Sauber, das zukünftige Audi-Team, wird sich sowohl von Valtteri Bottas als auch Zhou Guanyu trennen. Das gab das Team am Mittwochmorgen bekannt. SPORT1 hatte bereits am Dienstag darüber berichtet, dass eine entsprechende Entscheidung gegen Bottas gefallen ist.

Durch den Abgang von Guanyu Zhou ist auch endgültig klar, dass neben dem bestätigten Nico Hülkenberg ein weiterer neuer Fahrer zum Team stößt - und auch diesen hat Sauber kurze Zeit später verkündet.

McLaren-Junior Gabriel Bortoleto wir der neue Mann an der Seite von Hülkenberg. Die Entscheidung für den Brailianer sorgte allerdings bereits vor der offiziellen Bestätigung bei Formel-1-Experten für Kopfschütteln.

Formel 1: Mick Schumacher geht erneut leer aus

Ex-Toro-Rosso-Teamchef Franz Tost gibt bei SPORT1 zu bedenken: „Bortoleto ist eine Risiko-Entscheidung. Er hat zwar bisher einen guten Job in den Nachwuchsklassen gemacht, aber der Sprung in die Formel 1 ist gewaltig. Die Autos sind bei trockenen Bedingungen relativ einfach zu fahren, aber im Regen von Sao Paulo hat man gesehen, was den anderen hochgelobten Nachwuchspiloten passiert ist: Oliver Bearman war öfters neben der Strecke und wirkte meistens überfordert. Und Franco Colapinto hatte zwei heftige Unfälle. Das kostete Williams Millionen. Auch politisch gesehen wäre es eine äußerst unglückliche Entscheidung.“

Damit ist auch klar, dass Mick Schumacher aus dem Rennen ist, in Zukunft für die vier Ringe aus Ingolstadt an den Start zu gehen.

Schumacher hatte 2021 und 2022 in der Formel 1 43 Rennen mit mäßigem Erfolg für Haas bestritten, danach war er unter anderem als Testfahrer für Mercedes in der Königsklasse aktiv und fuhr in der Langstrecken-WM WEC für Alpine.

Bottas zum Aus: Voraussetzungen nicht gegeben

Für Bottas ist es derweil der Abschied nach drei Jahren bei Sauber. Seine erfolgreichste Zeit in der Formel 1 hatte der Finne zuvor bei Mercedes an der Seite von Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton.

„In den vergangenen Wochen haben wir uns im Detail ausgetauscht und erkannt, dass die Voraussetzungen, dieses Projekt weiter gemeinsam voranzutreiben, nicht gegeben sind. Deshalb ist es an der Zeit, weiterzuziehen“, wird Bottas in der Sauber-Pressemitteilung zu seinem Aus zitiert.

Sauber-Geschäftsführer Mattia Binotto dankte den beiden Piloten für ihren Beitrag zum „deutlichen Wachstum“ des Teams in den vergangenen Jahren: „Wir haben jedoch beschlossen, dass sich unsere Wege jetzt trennen.“