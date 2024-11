"Versucht es auf Spanisch": Leclerc tobt wegen Ferrari-Kollegen

Sainz klaut Leclerc Punkte für Gesamtwertung

Doch was war passiert? In Runde 32 kam Leclerc zum Reifenwechsel in die Box und hatte danach auf den noch nicht ganz warmen Reifen anfangs ein paar Probleme. Diese Probleme nutzte Sainz, um ihn zu überholen - ganz zum Unmut von Leclerc, der so als Vierter statt als Dritter ins Ziel kam.