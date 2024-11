Verstappen erneut Weltmeister in der Formel 1

SPORT1 24.11.2024 • 08:27 Uhr Max Verstappen krönt sich vorzeitig erneut zum Weltmeister in der Formel 1. Dem Niederländer reicht ein solides Rennen zum erneuten Triumph. George Russell sichert sich den Rennsieg.

Max Verstappen ist erneut Weltmeister in der Formel 1! Das Spektakel von Las Vegas wurde zum echten Schaulaufen für den Niederländer, dem ein fünfter Platz reichte, um seinen insgesamt vierten WM-Titel zu holen.

Ein sichtlich emotionaler Verstappen kämpfte im Anschluss an das Rennen im Boxen-Funk mit den Tränen: „Oh mein Gott, was für eine Saison! Viermal Weltmeister, unglaublich. Danke an alle. Es war dieses Jahr schwerer als in der letzten Saison, aber wir haben uns durchgekämpft und haben alles gegeben. Danke an alle.“

„Es war eine lange Saison, und natürlich hatten wir einen tollen Start. Es lief fast wie geschmiert, aber dann hatten wir eine harte Phase. Aber als Team haben wir zusammengehalten. Wir haben weiter an Verbesserungen gearbeitet, und ja, wir haben es ins Ziel gebracht“, freute sich Verstappen nach dem Rennen und gab auch hier erneut das Lob an sein Team weiter: „Ich bin unglaublich stolz auf alle, was sie für mich getan haben. Und hier als vierfacher Weltmeister zu stehen, ist natürlich etwas, das ich nie für möglich gehalten hätte.“

Formel 1: Verstappen holt vierten Titel in Folge

Sein Verfolger Lando Norris wurde in Vegas nur Sechster und konnte Verstappen im gesamten Rennen nie ernsthaft unter Druck setzen. Weshalb sich Verstappen in der Schlussphase des Rennens nicht einmal gegen die Attacken der beiden Ferrari-Piloten Carlos Sainz und Charles Leclerc wehren musste und diese zur Sicherheit einfach vorbeiließ.

McLaren-Pilot Norris hätte mindestens drei Punkte aufholen müssen, um einen vorzeitigen Triumph von Verstappen verhindern zu können. Schon vor den abschließenden Rennen in Katar (1. Dezember) und Abu Dhabi (8. Dezember) ist nun alles entschieden.

Für Verstappen ist es gleichzeitig der vierte WM-Titel in Folge. Nach Jahren der Dominanz musste der Niederländer in dieser Saison aber kämpfen. Der Red-Bull-Pilot konnte nach einem starken Saisonstart zwischenzeitlich zehn Rennen in Folge nicht mehr gewinnen. So konnten seine Konkurrenten zumindest kurz auf einen spannenden Kampf um den Titel hoffen.

Formel 1: Verstappen-Gala in Brasilien sorgt für Vorentscheidung

Doch dann düpierte der Niederländer beim vergangenen Grand Prix in Sao Paulo die Konkurrenz und sorgte in Brasilien für die Vorentscheidung in der WM.

Nachdem sein Rivale Norris sich in den Rennen zuvor Punkt um Punkt an den schwächelnden Verstappen herangeschoben hatte, schien Brasilien die Möglichkeit für den Briten zu sein, um die WM endgültig spannend zu machen. Während er von der Pole ins Rennen ging, musste sein niederländischer Rivale von Platz 17 starten.

Doch anstatt einer weiteren Aufholjagd wurde das Rennen zur Gala für Verstappen und zur Katastrophe für Norris. Der Niederländer pflügte im Regen von 17 auf Platz eins. Norris wurde dagegen durchgereicht und wurde nur Sechster.

Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko sprach danach vom „besten Rennen“ in der Karriere von Verstappen. Ein weiteres Highlight in der Laufbahn des Niederländers folgte nun in Las Vegas mit dem mittlerweile vierten WM-Titel in Folge und liegt nach Titeln nun gleichauf mit Sebastian Vettel. Von 2010 bis 2013 hatte der Deutsche eine solche Serie ebenfalls für Red Bull hingelegt.

Mercedes-Show in Vegas - Russell triumphiert

Das übrige Rennergebnis geriet bei Verstappens-Triumphfahrt so ein wenig in den Hintergrund. Den Sieg in Las Vegas sicherte sich George Russell vor seinem Teamkollegen Lewis Hamilton und Carlos Sainz. Nico Hülkenberg fuhr als Achter in die Punkte.

Die beiden Mercedes-Piloten krönten damit ein starkes Wochenende in den USA. Die Silberpfeile waren über das gesamte Wochenende sehr dominant. Russell hatte sich schon die Pole gesicherte und fuhr im Rennen zu einem souveränen Start-Ziel-Sieg.

Sein Teamkollege rehabilitierte sich dagegen nach einem enttäuschenden Qualifying, in dem Hamilton trotz des starken Autos nach zwei kapitalen Fehlern nur Zehnter wurde. Im Rennen arbeitete sich der Rekordweltmeister dann Stück für Stück durch das Feld und kämpfte sich mit einem starken Rennen bis auf den zweiten Platz.

Verstappen nie in Gefahr

Die beiden WM-Rivalen Verstappen und Norris hielten sich am Start beide schadlos, in der Folge sah es dann tatsächlich zunächst nach einem Schneckenrennen aus. Beide benötigten einige Runden, um an Pierre Gasly vorbeizukommen. Der Alpine-Pilot hatte sich völlig überraschend Startplatz drei gesichert, galt im Rennen aber als leichte Beute für die Topteams. Neun Runden vergingen, bis Verstappen und Norris vorbei waren - danach allerdings ergab sich ein klareres Bild: Der Red Bull war nach dem Mercedes das schnellste Auto im Feld.

Auch beide Ferraris brachen nach gutem Start ein, Verstappen ging recht problemlos an Charles Leclerc und Sainz vorbei und war nun Zweiter hinter Russell. Norris dagegen kämpfte, musste Rekordweltmeister Lewis Hamilton im anderen Mercedes ziehen lassen und lag nur auf Rang sechs. Früh im Rennen hatte das gesamte Feld gestoppt, doch während Russell vorne seine Kreise drehte und auch die Verfolger Verstappen, Sainz und Leclerc immer schneller wurden, verlor Norris Runde für Runde Zeit.

„Der rechte Vorderreifen sieht aus, als würde er sich bald verabschieden“, funkte er kurz vor der Rennhalbzeit an die Box. Und so sah es dann auch im weiteren Rennverlauf aus. Verstappen musste sich sowohl Hamilton als auch den Ferraris beugen - konnte das aber verschmerzen. Als alter und neuer Weltmeister raste er ins Ziel.

