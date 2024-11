Vettel freut sich für Verstappen: "Er ist extrem gereift"

Seit dem Grand Prix in Las Vegas am Sonntagmorgen steht Verstappens vierter Triumph nacheinander fest , eine solche Serie hatte auch Vettel von 2010 bis 2013 hingelegt, ebenfalls für Red Bull. Aus Sicht des Deutschen ist Verstappen mittlerweile viel mehr als bloß ein sehr schneller Rennfahrer.

Vettel schwärmt von fehlerfreiem Verstappen

Verstappen, bereits seit 2015 in der Formel 1, habe „eine sehr, sehr gute Herangehensweise“ entwickelt: „Wenn man sich seinen Werdegang anschaut, hat er die vergangenen Jahre extrem genutzt, er ist extrem gereift.“ Der Niederländer schaffe es stets, „seinen Kopf kühl zu halten und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Er macht fast keine Fehler, ist in den entscheidenden Momenten da. Das zeichnet ihn aus, und das unterscheidet auch einen Champion: Die anderen, die an seinem Thron rütteln, kommen in Wahrheit noch nicht heran.“