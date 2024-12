Formel 1: Die Gewinner und Verlierer der Saison

GEWINNER DER SAISON

MAX VERSTAPPEN: Der Weltmeister muss zwangsläufig dazu gehören. Vor allem ein raketenhafter Saisonstart verhalf dem Niederländer zu seinem vierten Titel in Serie. Sieben Siege hatte Verstappen in den ersten zehn Rennen gefeiert, in den 14 danach war die Konkurrenz aber meist stärker, er triumphierte nur noch zweimal. Setzt sich dieser Trend fort, dann wird der Titelverteidiger 2025 zu den Verlierern gehören.

LANDO NORRIS UND MCLAREN: Am Ende feierte der Traditionsrennstall zum ersten Mal seit 26 Jahren die Konstrukteurs-WM - Norris, der damals noch nicht mal geboren war, wurde zudem Vize-Weltmeister. Hätten sich Teamchef Andrea Stella und Co. allerdings intern früher auf den Briten als Titelkandidaten festgelegt, wäre wohl noch mehr drin gewesen. McLaren ist nun also zurück an der Spitze der Königsklasse, im nächsten Jahr muss der Fahrer-Titel das Ziel sein. Dafür müssen Norris und auch das Team aber Fehler abstellen.