Formel 1: McLaren vs. Ferrari - Entscheidung im Titelkampf LIVE im TV, Stream, Ticker

Die Frage nach dem Formel-1 -Weltmeister ist mit Max Verstappen längst geklärt, gesucht wird noch der Gewinner der Teamwertung. Beim Saisonfinale in Katar kämpfen McLaren und Ferrari noch um den Gewinn der Team-WM .

Der britische Rennstall hat dabei die besten Chancen auf seinen ersten Konstrukteurs-Titel seit 26 Jahren. Schließlich sicherte sich Lando Norris mit der schnellsten Zeit im Qualifying am Samstag die Pole Position für das Rennen am Sonntag ( 14 Uhr im SPORT1 -Liveticker ). Teamkollege Oscar Piastri komplettiert die erste Startreihe.

So können Sie das Rennen in Abu Dhabi live verfolgen:

Stream: Sky Go

Ferrari mit Problemen

McLarens Konkurrent Ferrari schaut hingegen in die Röhre. Carlos Sainz wurde zwar Dritter, weil Charles Leclerc in Q2 auf seiner schnellen Runde in Kurve eins Zentimeter abseits der Strecke unterwegs war, wurde dessen Zeit aber gestrichen.