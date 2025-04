Formel 1: Frustrierter Verstappen kassiert Dämpfer in Bahrain

Max Verstappen kassiert in Bahrain einen herben Dämpfer. Der viermalige Weltmeister hadert mehrmals mit seinem Red Bull. Den Tagessieg sichert sich Oscar Piastri, Teamkollege Lando Norris baut seine WM-Führung leicht aus.

Max Verstappen kassiert in Bahrain einen herben Dämpfer. Der viermalige Weltmeister hadert mehrmals mit seinem Red Bull. Den Tagessieg sichert sich Oscar Piastri, Teamkollege Lando Norris baut seine WM-Führung leicht aus.

Herber Dämpfer für Max Verstappen! Der Niederländer hat beim Großen Preis von Bahrain nicht an seine Leistung aus Suzuka anknüpfen können, wo er vergangene Woche noch triumphiert hatte .

Der Red-Bull-Pilot kam nach größeren Problemen mit seinem Auto nicht über einen sechsten Platz hinaus (69 Punkte). Verstappen betrieb dabei noch Schadensbegrenzung: Erst in der letzten Runde kämpfte sich der Superstar noch an Alpine-Pilot Pierre Gasly vorbei.

Verstappens Rückstand in der WM-Fahrerwertung auf den führenden Lando Norris (77 Punkte), der das Rennen am Sonntag auf Platz drei beendete, wuchs auf acht Punkte an.