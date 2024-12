Formel 1: Millionenabfindung für Pérez bestätigt!

Sergio Pérez fährt in der kommenden F1-Saison nicht mehr für Red Bull. Geht es nach Helmut Marko ist diese Entscheidung trotz einer Millionenabfindung richtig.

Sergio Pérez fährt in der kommenden F1-Saison nicht mehr für Red Bull. Geht es nach Helmut Marko ist diese Entscheidung trotz einer Millionenabfindung richtig.

Eigentlich hätte der Mexikaner noch einen bis 2026 gültigen Vertrag gehabt. So erhält Pérez, der bis zuletzt bei Red Bull bleiben wollte, immerhin eine saftige Abfindung, die laut verschiedenen Medienberichten bis zu 15 Millionen Euro betragen soll.

Die Berichte, nach denen Pérez eine Abfindung in Millionenhöhe bekommen soll, bestätigte Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko nun im Gespräch mit Sport.de: „Wir sind in der Formel 1, also ja.“