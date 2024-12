Formel 1: Red Bull verkündet neuen Fahrer!

Nach dem Aus von Sergio Perez schnappt sich der Liam Lawson das begehrte Red-Bull-Cockpit. An Verstappens Seite will er lernen und reifen.

Nach dem Aus von Sergio Perez schnappt sich der Liam Lawson das begehrte Red-Bull-Cockpit. An Verstappens Seite will er lernen und reifen.

Lawson begeistert - Japaner geht leer aus

Red Bull war in der vergangenen Saison nur Dritter in der Konstrukteurs-WM geworden, nachdem der Titel dreimal nacheinander an das Team gegangen war. Diesmal triumphierte McLaren vor Ferrari und Red Bull - und das, obwohl Verstappen erneut Weltmeister wurde. Perez hatte nur den achten Platz in der Fahrerwertung belegt.