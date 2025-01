Formel 1: Spa-Entscheidung fix! Traditionsrennen verschwindet zum Teil

Das Rennen in Belgien wird Teil des Rotationssystems, mit dem die Königsklasse Platz für weitere Standorte schaffen will.

Die Königsklasse verlängerte den auslaufenden Vertrag mit der Traditionsstrecke in Spa bis 2031, die Jahre 2028 und 2030 gehören dabei nicht zur Vereinbarung. Das teilte die Formel 1 am Mittwoch mit. In diesem Jahr findet das Rennen, letztmals als Teil des alten Vertrags, am 27. Juli statt.