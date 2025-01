Hamilton im Glück: "Liebe sie von ganzem Herzen"

Lewis Hamilton ist wieder mit seiner Physiotherapeutin Angela Cullen vereint. In Zukunft schließt sie sich seinem Unternehmen „Project 44“ an.

Lewis Hamilton ist wieder mit seiner Physiotherapeutin Angela Cullen vereint. In Zukunft schließt sie sich seinem Unternehmen „Project 44“ an.

Knapp zwei Jahre gingen Lewis Hamilton und seine langjährige Physiotherapeutin getrennte Wege. In Zukunft sind die beiden wieder miteinander vereint. Der siebenmalige Formel-1-Weltmeister heuerte Angela Cullen für sein Unternehmen Project 44 an.

Seit Montag ist Hamilton offiziell für Ferrari im Einsatz. Er besuchte zum Auftakt eine Fabrik im italienischen Maranello. Am Mittwoch soll er in Fiorano die ersten Runden im Ferrari drehen.

Ab jetzt hat Hamilton auch wieder Cullen an seiner Seite: „Wir sind aneinander gebunden, leider oder zum Glück! Wir sind durch dick und dünn gegangen. Ich bin dankbar, dass unsere Beziehung so gut ist, wie sie ist. Wir haben wahrscheinlich eine der längsten Beziehungen, die es in diesem Sport gibt. Ich bin unglaublich dankbar für sie, ich liebe sie von ganzem Herzen.“

Hamilton bleibt mit Cullen im Kontakt

Beide blieben trotz beruflicher Trennung in Kontakt und tauschten regelmäßig Nachrichten aus. Jetzt stößt sie wieder in das Team von Hamilton.

Über die Trennung sagte Hamilton damals: „Angela lebt gerade ihr Leben. Sie hat so viele Ideen für Dinge, die sie tun möchte. Wir schreiben und so gut wie jeden Tag. Wir gehen immer noch zusammen zum Fallschirmspringen. Wir werden immer im Leben des anderen sein.“

Cullen arbeitete für Marcus Armstrong

Zwischenzeitlich arbeitete Cullen dann für ihren Landsmann Marcus Armstrong, der in der IndyCar-Serie an den Start geht. Schon zuletzt verstärkten sich jedoch die Gerüchte, dass Cullen an die Seite des Briten zurückkehren würde. Zu Beginn des Monats postete sie Fotos auf Instagram, in denen sie Rot trug und im Hintergrund eine Flagge mit Hamiltons Startnummer 44 zu erkennen war.