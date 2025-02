76 Jahre Niki Lauda: Legende lebt weiter

„Menschen sind erst dann endgültig tot, wenn man nicht mehr an sie denkt“, heißt es. So gesehen ist Niki Lauda immer noch da. Am 20. Mai 2019 verstarb Lauda – trotz langer Krankheit am Ende doch überraschend. Doch heute, an seinem 76. Geburtstag, erinnern wir uns an sein Leben und Vermächtnis.