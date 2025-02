Formel 1: Hamilton langsamer als Neuling

Zum Auftakt der dreitägigen Tests in Bahrain drehte der erst 18-Jährige in 1:31,428 Minuten die schnellste Runde des Vormittags, Hamilton (1:31,834) lag in seinem neuen Ferrari auf Rang fünf.

Weniger Zeit auf der Strecke verbrachten Liam Lawson (58 Runden), neuer Teamkollege von Weltmeister Max Verstappen bei Red Bull, und auch Nico Hülkenberg (55). Der einzige Deutsche im Feld war im Winter von Haas zum Sauber-Rennstall gewechselt, der ab dem kommenden Jahr als Audi-Werksteam am Start ist. Sauber, im vergangenen Jahr abgeschlagener Letzter der Teamwertung, geht mit einem stark veränderten Auto in die neue Saison. Auch bis zum Auftakt in Melbourne am 16. März plant das Team noch einige Neuerungen am C45.