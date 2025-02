"Vettel soll aufhören zu träumen"

Still geworden ist es in letzter Zeit um Sebastian Vettel (37), den letzten deutschen Mega-Star in der Formel 1. Offiziell zurückgetreten vom aktiven Motorsport ist er noch nicht. Aber: Die Pläne, mit Porsche bei den 24 Stunden von Le Mans anzutreten, sind auf Eis gelegt. Aus familiären Gründen, so heißt es.