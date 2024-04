So steht es wirklich um die Chancen für ein Vettel-Comeback in der Formel 1

Bahnt sich da nun ein mögliches Vettel-Comeback an oder nicht ? Der Heppenheimer testete kürzlich einen Le-Mans-Porsche und gilt auch als Kandidat für das ein oder andere Formel-1 -Cockpit.

Soll heißen: Lust hat Vettel, hinterherfahren kommt für ihn aber nicht infrage. „Natürlich gibt es Dinge, die ich vermisse, vor allem den Wettbewerb“, betont er. „Und es gibt Dinge, die ich nicht vermisse. Man weiß nie, wohin das Leben einen führt, also vielleicht bringt es mich wieder ans Steuer, vielleicht auch nicht.“

Hamilton: Vettel-Comeback wäre „fantastisch“

Aber welche Möglichkeiten hat Vettel überhaupt? Und was würde sein Comeback dort für den Transfermarkt bedeuten?

Nächster Wechsel-Hammer in der Formel 1?

Mercedes: Die Empfehlung kommt von allerhöchster Stelle: „Es wäre einfach fantastisch, wenn er zurückkommt. Er würde super in das Team passen“, wirbt Lewis Hamilton vor dem Großen Preis von Japan (am Sonntag ab 07.00 Uhr im LIVETICKER) für seinen langjährigen Lieblingsrivalen. Doch der Brite verlässt Mercedes in Richtung Ferrari. Sein Wort hat kein Gewicht mehr.