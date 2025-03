Bedeutender Meilenstein in der Formel 1 beschlossen

Wichtige Entscheidung in der Formel 1 . Nur vier Tage nachdem bekannt wurde, dass Stefano Domenicali auch weiterhin Boss der Königsklasse des Motorsports bleibt, hat Rechteinhaber Liberty Media einen wirtschaftlich bedeutenden Meilenstein verkündet.

„Die Formel 1 kann bestätigen, dass alle Teams das kommerzielle Concorde-Agreement für 2026 unterzeichnet haben, das die langfristige wirtschaftliche Stabilität des Sports sichert“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bei dem Concorde-Agreement handelt es sich um den Grundlagenvertrag, der die kommerziellen Rahmenbedingungen der Rennserie regelt. Festgelegt wird dabei unter anderem, wie viel der Einnahmen die Teams und der Rechteinhaber bekommen. Eine wichtige Frage, hat die Formel 1 doch alleine im Jahr 2024 mehr als 3,3 Milliarden Euro an Umsatz erwirtschaftet.

F1-Teams und Liberty Media einigen sich

„Die Formel 1 war noch nie in einer stärkeren Position, und alle Beteiligten haben von positiven Entwicklungen und erheblichem Wachstum profitiert. Wir danken allen Teams für ihr Engagement in diesem Prozess, um das bestmögliche Ergebnis für den Sport zu erzielen“, heißt es in der Mitteilung: „Das Concorde-Governance-Agreement für 2026 wird zu gegebener Zeit finalisiert.“