Fix: Formel 1 bekommt elftes Team

Der Einstieg von Cadillac in die Formel 1 ist endgültig perfekt. Wie der Automobil-Weltverband FIA und die Formel 1 am Freitag bestätigten, wird das US-Team 2026 als elfter Rennstall in der Königsklasse des Motorsports an den Start gehen. Ab dem kommenden Jahr greift dort ein neues Regelwerk, das für eine Angleichung der Chancen sorgen soll.