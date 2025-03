"Er ist einfach überfordert": Schumacher fällt deutliches Urteil

Jack Doohan steht wie Lawson nach dem zweiten Rennen bereits massiv in der Kritik, zumal ihm bei Alpine mit Ersatzfahrer Franco Colapinto ein hochtalentierter Fahrer im Nacken sitzt, der bei seinen Einsätzen für Williams in der vergangenen Saison bereits sein Potenzial unter Beweis stellte.

Formel 1. Doohan sorgt zweimal für Ärger

Doohan sorgte an diesem Wochenende dagegen gleich zweimal für Ärger. So kollidierte er im Sprint-Rennen am Samstag nach einer übermotivierten Attacke in der letzten Runde mit Nico Hülkenberg.

Ralf Schumacher watscht Doohan ab

Bei Sky fand Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher klare Worte: „Doohan ist einfach überfordert. Das war gestern so und ist heute so. Da will er mit aller Gewalt seinen Platz halten. Der Unfall am Samstag in der letzten Runde war auch für nichts und wieder nichts. Der Film geht ein wenig zu schnell für ihn.“