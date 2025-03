Formel 1: Das Qualifying in Australien im TV, Stream, Ticker

Die Formel 1 startet in die neue Saison. Wer holt sich die erste Pole des Jahres? Im Qualifying in Melbourne gilt Landon Norris als Favorit.

Formel 1: So können Sie das Qualifying in Melbourne live verfolgen

Hamilton bei Ferrari voller Vorfreude

Neben Verstappen findet sich auch ein frisch gewechselter Lewis Hamilton im Fahrerfeld wieder. Die neue Herausforderung bei Ferrari geht der ehemalige Mercedes-Weltmeister mit großer Vorfreude an: „Es ist die spannendste Zeit meines Lebens, ich bin so aufgeregt“, sagte er am Donnerstag in Melbourne.