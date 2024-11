Formel 1: Neues Team vor Einstieg

Der Wirbel des US-Kongresses hinter den Kulissen der Formel 1 hat offenbar etwas gebracht: Der amerikanische Autobauer General Motors steht kurz davor, als elftes Team in die Königsklasse einzusteigen. Insidern zufolge könnte ein GM-eigenes Team bereits ab der Saison 2026 in der Startaufstellung stehen.

Eigener Antrieb ab 2028

Untersuchung wegen Andretti-Absage

Dass die Top-Teamchefs dem Neuzugang plötzlich so offen gegenüberstehen, dafür dürfte auch eine Untersuchung des Justizministeriums und der Kartellbehörden zur Ablehnung von Andrettis ursprünglichem Antrag gesorgt haben. Der Druck auf die Formel 1, Neuzugänge fair zu bewerten, wächst also.

Der mögliche Einstieg von GM könnte die Formel 1 in den USA noch populärer machen. Schon jetzt hat die Serie durch Rennen wie in Austin, Miami und Las Vegas in Nordamerika an Bedeutung gewonnen. Mit einem Giganten wie GM an Bord könnte die Erfolgsgeschichte weitergehen – vorausgesetzt, der Plan nimmt tatsächlich Fahrt auf.