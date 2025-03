Formel 1: Empfindlicher Dämpfer für Hülkenberg

So dürfte sich Nico Hülkenberg das erste Formel-1-Qualifying für seinen neuen Arbeitgeber wohl kaum vorgestellt haben. Nach seinem Wechsel vom US-Rennstall Haas zu Sauber musste der Deutsche in der Qualifikation zum Großen Preis von Australien in Melbourne eine herbe Enttäuschung hinnehmen.