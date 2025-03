Formel 1: Gerüchte um Red-Bull-Fahrerwechsel überschlagen sich

Red-Bull-Rookie plötzlich ganz raus aus Formel 1?

Ziemlich viel Konjunktiv also. Das gewöhnlich gut informierte Portal Motorsport-total.com erklärt bereits, die Gerüchte „seien mit Vorsicht zu genießen“, da es der Strategie von Red Bull widerspreche, Fahrer aus laufenden Verträgen herauszukaufen, was bei Colapinto nötig wäre.

Lawson hatte an den ersten beiden Rennwochenenden in Australien und China nicht überzeugt. Nach schwachen Leistungen in Melbourne wurde es dabei in Shanghai noch schlimmer, als er sowohl im Sprint-Qualifying als auch im Qualifying den letzten Platz belegte.