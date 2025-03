Debakel für Red-Bull-Piloten in China - Mercedes überrascht im F1-Qualifying

Oscar Piastri hat das Formel-1 -Qualifying vor dem Großen Preis von China in Shanghai für sich entschieden und startet damit erstmals in seiner Karriere von der Pole ins Rennen am Sonntag ( ab 8 Uhr im LIVETICKER ).

Der McLaren-Pilot drehte sogar die schnellste Zeit jemals auf dem Kurs. Piastri hatte damit nicht gerechnet: „Es hat sich für mich nicht so angefühlt, in Q1 und Q2 hatte ich einige Probleme.“

Formel 1: Verstappen platziert sich vor Hamilton

Bereits beim Auftakt in Melbourne war Hülkenberg, der einzige Deutsche im Feld, überraschend als Siebter in die Punkte gefahren.

Verstappen-Teamkollege enttäuscht auch in China

„Ich habe es einfach nicht zusammenbekommen, es war eine chaotische Session. Das soll keine Entschuldigung sein. Wir sollten von Anfang an viel schneller sein. Es braucht Zeit, unglücklicherweise habe ich diese nicht. Wenn man ein Formel-1-Auto fährt, braucht man zu 100 Prozent Vertrauen in das, was man macht. Das Fenster ist so klein. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich versuche einfach, einen besseren Job zu machen“, sagte ein geknickt wirkender Lawson.