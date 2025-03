Formel 1: Ralf Schumacher kritisiert Red Bull

Red Bull erlebt einen verkorksten Start in die Formel 1-Saison. Ralf Schumacher kritisiert dabei vor allem das schlechte Krisenmanagement um das Team.

Red Bull erlebt einen verkorksten Start in die Formel 1-Saison. Ralf Schumacher kritisiert dabei vor allem das schlechte Krisenmanagement um das Team.

Nach nur zwei Rennen in der neuen Saison gab es in der Formel 1 bereits den ersten Fahrerwechsel. Nach schwachen Leistungen in Melbourne und Shanghai wird Liam Lawson bei Red Bull durch Yuki Tsunoda aus dem Schwesterteam Racing Bulls ersetzt. Aktuell ist es nicht zuletzt deshalb nicht gerade ruhig um das Team von Teamchef Christian Horner.