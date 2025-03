Formel 1: Krisen-Gipfel bei Red Bull! Verliert Verstappen die Geduld?

Nach Platz vier in China schrillen bei Red Bull die Alarmglocken: Droht der Verlust von Max Verstappen? Für Teamkollege Liam Lawson ist die Gnadenfrist schon abgelaufen.

Nach Platz vier in China schrillen bei Red Bull die Alarmglocken: Droht der Verlust von Max Verstappen? Für Teamkollege Liam Lawson ist die Gnadenfrist schon abgelaufen.

Es war das nächste ernüchternde Wochenende für Red Bull. Statt Podium, Titelkurs und Dominanz stand für den ehemaligen Dauersieger beim Großen Preis von China nur Platz vier durch Max Verstappen zu Buche – und eine lange Liste an Problemen.

Verstappen einziger Lichtblick für Red Bull

Red-Bull-Chefberater Helmut Marko räumte bei Sky ein: „Mit dem ersten Satz Medium haben wir das Rennen verloren. Vielleicht war es auch in Max’ Kopf, dass er die Reifen schonen wollte. Als wir ihn dann reingeholt haben, war die Pace da, aber da war es zu spät. Ohne die verlorenen Plätze am Start wäre ein Podium möglich gewesen.“

Polster ist aufgebraucht: „Wir sind besorgt“

Marko bestätigt: „Es gibt in Milton Keynes diese Woche ein Meeting, wo besprochen wird, wann und wie wir diesen Rückstand beheben können. Wir sind besorgt, aber wir werfen die Flinte nicht ins Korn.“

Nach SPORT1 -Informationen wird das Meeting am Donnerstag stattfinden.

Verstappen bald weg? „Max ist ungeduldig“

Fest steht: Verstappen wirkt angefressen - und das bleibt nicht unbemerkt. TV-Experte Ralf Schumacher beobachtete nach dem Rennen ein hitziges Gespräch zwischen Marko, Teamchef Christian Horner und Technikchef Pierre Wache: „Da möchte ich jetzt auch nicht dabei sein, was da nachher im Meeting passiert. Max ist ungeduldig - und das auch zurecht.“

Schumacher sprach dabei auch die Wechselabsichten von Verstappen an und meinte: „Ich würde mich nicht wundern, wenn da schon Verhandlungen im Hintergrund laufen. Man muss sehen, was nächstes Jahr kommt: ein komplett neues Auto, ein neuer Motor. Und man kriegt nicht mal die aktuelle Kombination von Adrian Newey richtig hin.“

Wolff startet Charmeoffensive

Die Gerüchte um einen möglichen Wechsel zu Mercedes begleiten Verstappen seit Monaten. Teamchef Toto Wolff will die Spekulationen aber nicht befeuern.

Denn in einem sind sich die Protagonisten der automobilen Königsklasse einig: Wenn man Verstappen kriegen kann, sollte es man auch tun. Koste es, was es wolle.

Fallbeil für Lawson hat sich schon gesenkt

Doch Verstappen und der RB21 sind nicht Red Bulls einzige Baustellen. Der zweite Fahrer Liam Lawson kommt in China nach zwei letzten Plätzen in beiden Qualifyings auch im Rennen über Platz 15 nicht hinaus und steht nach zwei schwachen Wochenenden früh in der Kritik.