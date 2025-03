Formel 1: Regen statt Sonne - Australien-GP droht neue Startzeit

Müssen sich die Formel-1 -Fans für das erste Rennen der neuen Saison auf eine neue Startzeit einstellen? Am Sonntagmorgen steigt ab 5 Uhr der Große Preis von Australien in Melbourne (im LIVETICKER) .

Nach dem Qualifying unter trockenen, guten Bedinungen erwarten die Veranstalter für denn Rennsonntag Regen in der australischen Metropole. Eine Vorhersage, die es in Down Under nicht allzu oft gibt und die die Piloten vor große Herausforderungen stellen dürfte.