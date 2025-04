Zurück in der Realität - Hülkenberg chancenlos in Suzuka

SID 06.04.2025 • 10:12 Uhr Nico Hülkenberg verpasst in Suzuka die Punkte deutlich. Für seinen Teamkollegen läuft es noch schlechter. Nach einem guten Saisonstart ist Sauber wieder in der Realität angekommen.

Sauber-Pilot Nico Hülkenberg blieb beim Großen Preis von Japan ohne Punkte und zeigte sich nach dem Rennen enttäuscht. „Ich habe eigentlich das ganze Rennen im Verkehr hinter anderen Autos verbracht, das hat es schwer gemacht“, sagte der Emmericher bei Sky.

Nach den 53 Runden in Suzuka war Hülkenberg nur als 16. ins Ziel gekommen, trotz „eigentlich ganz guter Pace“.

Sauber ist wieder zurück in der Realität. Nach den überraschenden Punkten von Hülkenberg beim Saisonauftakt in Australien folgte die zweite Nullnummer in Folge. Teamkollege Gabriel Bortoleto (Brasilien) wurde sogar Vorletzter.

Formel 1: Hülkenberg übt sich in Zweckoptimismus

„Durch den wenigen Reifenabbau und die hohe Pace war es schwer zu überholen“, sagte Hülkenberg. Der 37-Jährige habe einfach „nicht zeigen können“, was in ihm und seinem Sauber C45 steckte.

„Ich glaube, in freier Luft wäre die Pace gar nicht so verkehrt gewesen. Aber das haben wir heute leider nie gesehen, sind nie dazu gekommen“. Am kommenden Sonntag hat Hülkenberg schon wieder die Gelegenheit zurückzuschlagen, dann gastiert die Königsklasse in Bahrain (13. April, ab 17 Uhr im LIVETICKER).