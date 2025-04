Formel 1: Saudi-Arabiens gigantische Pläne

Die Formel 1 rast an diesem Wochenende durch Jeddah. Doch der Grand Prix in der Küstenstadt soll erst der Anfang sein. In Saudi-Arabien denkt man groß. Sehr groß.

Während andere Länder mühsam an der Finanzierung für einen Grand Prix scheitern, hat das Königreich in Windeseile nicht nur einen Stadtkurs in Jeddah aus dem Boden gestampft, sondern plant bereits den nächsten Coup: eine neue Highspeed-Strecke in Qiddiya City, etwa 50 Kilometer vor den Toren Riads – und die soll gleich mal alles bisher Dagewesene übertreffen.