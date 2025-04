Formel 1: Williams-Pilot berichtet von Horror-Trip in der Heimat

Ursprünglich hatte Alexander Albon vor allem eines im Sinn: Dabei helfen, einen möglichen Formel-1-Grand-Prix in seiner Heimat Thailand auf die Beine zu stellen. Vor dem Rennen in Japan wollte er dafür Premierministerin Paetongtarn Shinawatra besuchen. Doch plötzlich kam alles anders, der Plan wurde zur Nebensache.

Der Grund: Etwa 30 Minuten, nachdem Albon in Thailand ankam, erschütterte ein schweres Erdbeben die Region. Alle seien „total in Panik“ gewesen, schilderte der Williams-Pilot. „Ich dachte nur: Was geht hier ab? Es war fast surreal. Ich hatte kein Internet und konnte nur sehen, wie die Leute panisch waren. Aber ich wusste nicht, warum. Das war schon etwas beängstigend.“