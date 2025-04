Formel 1: Training in Japan wird zum Chaos - Rasen fängt Feuer

Die McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris haben das von einem heftigen Unfall und mehreren Unterbrechungen überschattete zweite freie Training der Formel 1 in Japan dominiert. Der Australier Piastri fuhr Bestzeit, der Brite Norris wurde Zweiter. McLaren dominierte die Session - der Drittplatzierte Isack Hadjar (Frankreich/Racing Bulls) lag bereits 0,4 Sekunden zurück.

Red-Bull-Pilot Max Verstappen wurde nur Achter und übte Kritik an seinem RB21. "Ich habe überhaupt keine Vorderreifen", funkte Verstappen an die Box. Er habe "massives Übersteuern". Vor dem Weltmeister landeten unter anderem der von Red Bull zu den Racing Bulls degradierte Neuseeländer Liam Lawson auf Platz fünf sowie Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) auf Platz sieben. Rekordchampion Lewis Hamilton wurde im Ferrari Vierter. Nico Hülkenberg (Emmerich) steigerte sich im Vergleich zum ersten und belegte im Sauber den zwölften Rang.

Rasen neben der Strecke brennt

Gleich zu Beginn der Session war es zu einem harten Crash gekommen. Der Australier Jack Doohan flog beim Einlenken in die erste Kurve von der Strecke und prallte heftig in die Streckenbegrenzung, der Rookie funkte zwar ein „Okay“ an die Box, beim Aussteigen aus seinem Alpine wirkte Doohan aber leicht angeschlagen. Zudem war die linke Seite seines Autos stark beschädigt.