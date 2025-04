Formel 1: Horrorcrash unterbricht zweites Training

Jack Doohan hat im zweiten Training des Großen Preises von Japan für einen Schreckmoment gesorgt. Der Alpine-Pilot kracht mit hoher Geschwindigkeit in die Streckenbegrenzung.

Jack Doohan hat im zweiten Training des Großen Preises von Japan für einen Schreckmoment gesorgt. Der Alpine-Pilot kracht mit hoher Geschwindigkeit in die Streckenbegrenzung.

Alpine-Pilot Jack Doohan hat im zweiten Training des Großen Preises von Japan für einen großen Schreckmoment gesorgt. Der Bolide des Australiers brach in Kurve eins mit Vollgas aus, als er einlenken wollte.

Möglicherweise traf den 22-Jährigen aber keine Schuld an dem Vorfall. Es wurde darüber gerätselt, ob sein DRS beim Anbremsen noch geöffnet war. Endgültige Klarheit brachten die TV-Bilder nicht. Doohan verlor jedenfalls den nötigen Anpressdruck am Heck und sofort die Kontrolle. Die Folge: Seine Alpine drehte sich schlagartig und schlug mit hoher Geschwindigkeit in die Barrieren ein.