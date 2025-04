Sensations-Rückkehr zu Red Bull? Vettel reagiert

„Es wäre natürlich toll, wenn der Sebastian das weiter übernehmen würde. Es ist ja die eine Seite mit dem Juniorenprogramm. Da arbeitet er ja eh schon mit Mädchen im Go-Kart-Bereich in Saudi-Arabien. Das andere ist die große strategische Aufgabe bei einem Formel-1 -Team“ sagte Marko bei Sky .

„Die Erfahrungen sind bei mir und bei Helmut ja in gewisser Weise ähnlich. Er ist ja auch im Motorsport groß geworden, zwar in einer anderen Zeit, aber das Rad dreht sich ja immer noch gleich“, fügte Vettel hinzu.

Vettel scheint für Rückkehr offen zu sein

Wenig später wird der viermalige Weltmeister dann aber doch etwas konkreter. Er klingt nicht wirklich abgeneigt: „Es kommt weiterhin auf die gleichen Dinge an wie vor vier Jahren. Ich glaube, da gibt es schon viele Dinge, Sichtweisen und Parallelen, die man weitergeben könnte. Ob das was in Zukunft ist, wird man sehen.“