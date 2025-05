"Absolutes Mega-Rennen": Hamilton zeigt es seinen Kritikern

Nach dem desolaten Qualifying schlägt Lewis Hamilton beim Rennen in Imola erfolgreich zurück. Der Ferrari-Pilot kratzt sogar am Podium und ist entsprechend begeistert.

Noch am Samstagabend zeigte sich Lewis Hamilton „am Boden zerstört“ – das Qualifying-Debakel von Imola hatte ihm sichtlich zugesetzt. Keine 24 Stunden später war davon im Ferrari -Lager nichts mehr zu spüren: Die Freude stand dem Briten ins Gesicht geschrieben.

„Ich hätte heute definitiv nicht erwartet, Vierter zu werden“, jubelte Hamilton am Sky -Mikrofon nach dem Großen Preis der Emilia-Romagna . „Ich wusste nicht, wo wir landen würden, weil wir so weit hinten gestartet sind. Aber das Auto hat sich wirklich großartig angefühlt.“

Von P12 arbeitete sich der siebenmalige Weltmeister auf Platz vier vor und ließ damit die Herzen der Tifosi nach dem enttäuschenden Resulat am Vortag höher schlagen. Auch Teamkollege Charles Leclerc verbesserte sich von Rang elf auf sechs.

Hamilton jubelt: „So viele positive Dinge, die man mitnehmen kann“

Hamilton ging in der Aufholjagd regelrecht auf: „Ich habe es schon immer geliebt, wenn man sich von weiter hinten nach vorne kämpfen muss. So habe ich als Kind angefangen“, verriet er lachend. „Das gibt einem immer ein besseres Gefühl, als von Platz eins zu starten und als Erster ins Ziel zu kommen. Aber definitiv ein absolutes Mega-Rennen, so viele positive Dinge, die man mitnehmen kann.“