Zurück an der Spitze: Verstappen düpiert McLaren

Im Sonnenschein von Imola feierten die begeisterten Tifosi Max Verstappen für eine weltmeisterliche Vorstellung, und der Niederländer kostete diesen besonderen Sieg im Lande Ferraris in vollen Zügen aus.

„Brillantes Wochenende, das war fantastisch von uns“, sagte Verstappen nach der Zieldurchfahrt im 400. Rennen seines Red-Bull-Teams - und nach seinem vierten Sieg beim Großen Preis der Emilia-Romagna in Serie: „Das war ein sehr starker Samstag und ein sehr starker Sonntag. Hochverdient!“

Nur Verstappen kann McLaren herausfordern

Es bleibt dabei, dass einzig der Niederländer Verstappen in seinem Red Bull die überlegenen McLaren herausfordern und mitunter auch schlagen kann. In der WM liegt er nun nur noch 22 Punkte hinter Piastri und neun hinter Norris.

Sensationelles Manöver sorgt für Führung

Zwar schien es auf den ersten Metern so, als würde der Niederländer seinen zweiten Platz an den Engländer George Russell (Mercedes) verlieren, doch eingangs der ersten Kurve bremste Verstappen später als die gesamte Konkurrenz und nutzte den Schwung, um außen an Piastri vorbeizukommen.