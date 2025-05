Formel-1-Comeback? Schumacher-Besuch wirft neue Fragen auf

Ralf Bach 06.05.2025 • 19:10 Uhr Immer wieder häufen sich Gerüchte zu einer möglichen Schumacher-Rückkehr in die Formel1. Der Besuch des Deutschen beim Grand Prix in Miami wirft wieder neue Fragen auf - verhandelt Mick um einen neuen Cockpit-Platz?

Die Berichterstattung über Mick Schumacher (26) zeigt eines: Der Sohn der deutschen Motorsportlegende bestimmt auch zwei Jahre nach seinem Formel-1-Aus bei Haas weiter die Schlagzeilen – vor allem im Boulevard. Kein Wunder also, dass sein „Überraschungsbesuch“ beim GP von Miami am vergangenen Wochenende sofort neue Spekulationen über seine Zukunft in der Königsklasse befeuerte.

Doch überraschend war sein Auftritt keineswegs. SPORT1 weiß: Schumachers Besuch war langfristig geplant – als Teil einer klaren Strategie für sein Comeback in der Formel 1.

Schumacher: Besonders ein Gespräch ist wichtig

Dabei trennte Schumacher Privates von Geschäftlichem. Privat folgte er der Einladung seines Rennfahrerkumpels Esteban Ocon und schaute bei dessen aktuellem Team vorbei – kurioserweise ausgerechnet beim Ex-Team Haas.

Wichtiger aber war der geschäftliche Teil: Schumacher traf sich am Rande der Vorstellung des neuen Cadillac-Teams mit Entscheidern des US-Projekts, das 2026 in die Formel 1 einsteigt – ab 2029 mit eigenem Antriebsstrang von Konzernmutter General Motors.

Besonders das persönliche Gespräch mit US-Racing-Ikone Mario Andretti (85) war für ihn entscheidend. Der Weltmeister von 1978, Indy-500- und Daytona-Sieger, fungiert als Berater für Cadillac – seine Rolle erinnert stark an die von Dr. Helmut Marko bei Red Bull. Und: Sein Wort zählt, besonders bei der Fahrerauswahl. „Ich bin in die Fahrerentscheidung involviert“, bestätigte Andretti am Rande des Miami-GP.

Schumacher überzeugt mit Persönlichkeit

SPORT1 erfuhr: Andretti war vom Treffen mit Schumacher angetan. Besonders imponierte ihm, dass der Deutsche selbst das Gespräch suchte – ohne Berater oder Manager. Ein Punkt, der auch bei Red-Bull-Mann Marko zählt: „Ein Fahrer, der keinen Berater braucht, um zu kommunizieren, ist reifer und klarer im Kopf – und trifft dann im Auto die besseren Entscheidungen.“

Schumacher ist damit ein ernsthafter Kandidat für eines der zwei heiß begehrten Cockpits. Favorit ist derzeit Sergio Perez, der nach seiner Trennung von Red Bull frühzeitig Fakten schaffen will. Doch Andretti mahnt zur Geduld: „Wir haben keine Eile und müssen uns nicht sofort entscheiden.“

Zu Schumachers Konkurrenten zählen auch der bei Sauber ausgemusterte Zhou Guanyu, der von Cadillacs Interims-Teamchef Graeme Lowdon gemanagt wird, sowie Valtteri Bottas, für den Mercedes-Teamchef Toto Wolff die Werbetrommel rührt.

Cadillac wiederum bevorzugt einen US-Piloten – doch die Auswahl ist dünn. IndyCar-Fahrer Colton Herta (25) hat aktuell nicht genügend Superlizenzpunkte und ist selbst unsicher, ob die Formel 1 der richtige Weg für ihn ist. Als einziger echter Topkandidat aus den USA gilt Alex Palou (28), dreifacher IndyCar-Champion – doch ob er seinen Superstar-Status für einen riskanten F1-Start aufgibt, ist fraglich.

Warum Mick eine echte Chance hat

Was für Schumacher spricht: Er ist jünger als Bottas, erfahrener als Herta – und hat trotz schwieriger Haas-Jahre bewiesen, dass er mehr kann. Bei Alpine in der WEC gilt er als Leistungsträger. Besonders wichtig: Cadillac kennt seinen Podestplatz beim Sechs-Stunden-Rennen in Imola – und weiß, was das wert ist. Schließlich ist Cadillac selbst in der Langstrecken-WM unterwegs.