Formel 1: Kuriose Entschuldigung mitten im Monaco-Rennen

So hatte sich Teamchef James Vowles bei Mercedes-Boss Toto Wolff noch während des Grand Prix beim Österreicher entschuldigt und die Taktik mit dem ähnlichen Verhalten der Racing Bulls vor den beiden Williams-Piloten begründet: „Es tut mir leid. Wir hatten keine Wahl, wegen dem, was vor uns passiert ist.“ Wolffs knappe Antwort: „Wissen wir!“

Auch Racing Bulls nutzen Bremstaktik

Da das Überholen in der modernen Formel 1 in Monaco so gut wie unmöglich ist, konnten sich Sainz und Albon so ihre Plätze in den Punkten gegenseitig absichern. Durch die zwei vorgeschriebenen Pflicht-Boxenstopps wurde das Problem noch größer.