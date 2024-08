Williams-Teamchef über Schumacher: "Er ist nicht besonders"

Williams-Teamchef James Vowles hat begründet, warum er sich nach der Entlassung seines Piloten Logan Sargeant gegen Mick Schumacher und für den argentinischen Formel-1 -Rookie Franco Colapinto entschieden hat. „Ich denke, Mick hätte einen guten Job gemacht“, sagte Vowles am Freitag bei seiner Medienrunde vor dem Grand Prix von Italien in Monza . Schumacher aber falle wie Colapinto nur „in die Kategorie ‚gut‘, aber ‚nicht besonders‘ - da müssen wir ganz ehrlich sein“.

Der wesentliche Unterschied zwischen dem 25-jährigen Schumacher, der 2021 und 2022 in der Formel 1 Stammpilot bei Haas war , und dem vier Jahre jüngeren Colapinto liege in der Williams-Vergangenheit des Argentiniers.

Formel 1: Colapinto als Investment „in die Zukunft“

Colapinto, zuletzt in der Formel 2 tätig, habe „hunderte, vielleicht tausende Runden in unserem Simulator gedreht. Er ist das Auto in diesem Jahr schon in einem freien Training gefahren. Und anhand der Daten macht er bedeutende Fortschritte.“ Man habe sich deswegen entschieden, „in die Zukunft statt in einen anderen Fahrer zu investieren“.